Eigentlich sollte bekannt sein, dass Hundekot nicht auf öffentliche Plätze, Gehwege oder in die Natur gehört. Die Verunreinigungen sehen nicht nur unschön aus und sind ein Ärgernis, sie können für andere Hunde zur gefährlichen Parasiten-Schleuder werden.

„Beim Schnüffeln an den kontaminierten Hinterlassenschaften anderer Hunde können Parasiten, wie beispielsweise Giardien, auf andere Vierbeiner übertragen werden“, erklärt Melanie Köster. Die engagierte Hundehalterin appelliert aus diesem Grund, zum Schutz aller Vierbeiner die Hinterlassenschaften fachgerecht zu entsorgen. Das teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Gemeinsam mit Hundehalter Dieter Retter geht Köster sogar noch einen Schritt weiter und entfernt beim Gassi-Gehen auch mal ein Hundehäufchen, das von einem anderen Halter nicht beseitigt wurde. „Da muss man als Hundehalter zusammenhalten, auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, dass sich hier jeder vorbildlich verhält“, so Retter.

Stadt verweist auf Gesundheitsaspekt

„Hundekot im öffentlichen Straßenraum sorgt immer wieder für Empörung. Deshalb finde ich es eine gute Idee, den Gesundheitsaspekt und damit den Schutz des eigenen Lieblings in den Fokus zu rücken“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Als Dank übergab Kimmel den beiden Ideengebern Hundekotbeutelanhänger der Stadtbildpflege. Zudem informierte Kimmel, dass aus städtischer Sicht bereits viel getan werde, um die Verunreinigungen zu reduzieren: „In der Stadt und in den Ortsbezirken stehen insgesamt 40 Hundekotbeutelspender, ein Hinweis zur richtigen Entsorgung ist ebenfalls angebracht.“