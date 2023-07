Beim Sommerfest im Tierheim Kaiserslautern flaniert reger Besuch über das Gelände. Regen? Na und! Wer Hunde hat, zieht bei jedem Wetter los. Meist jedenfalls.

Besucher um Besucher steigt den Tierheimhunden quasi aufs Dach, schaut von oben in die Freigehege. Von unten ist das Interesse nicht minder. Umherhopsend und bellend interagiert ein Hund mit dem Menschen da oben. Ein anderer präsentiert sich von allen Seiten, der nächste tut so, als ob ihn der Auflauf gar nicht interessiert. Interessiert ihn natürlich doch, zumindest ist in seinem Augenwinkel zu erkennen, wohin er seine Aufmerksamkeit richtet. Richtig gechillt wirkt dagegen die Taube, die sich mit feinem Geäst ihr Nest ins Gebälk über den Hunden gebaut hat. Sie weiß offensichtlich, wo sie sicher ist.

Vor den Tierheimkatzen muss sie sich ohnehin nicht fürchten, die sind im anderen Gebäude untergebracht. Auch dort flaniert der Besuch emsig außen an den Gehegen vorbei. Drinnen ist wenig Bewegung auszumachen. Die Katzen ziehen es vor, im hinteren, nicht so gut einsehbaren Bereich abzuwarten. Worauf die wohl warten?

„Wir suchen einen Hundekurs mit Spiel und Spaß“

Mina, ein kleine Hundemixdame, wartet ebenfalls, und zwar eindeutig auf ihren Einsatz und das belohnende Leckerchen. Nicole Wagner hat ihre Mina mit zum Sommerfest ins Tierheim gebracht, probiert Teile des aufgebauten Hundeparcours aus. Erfolgreich. „Wir suchen einen Hundekurs mit Spiel und Spaß“, erzählt Wagner, dass sie sich für die Hundeschule im Tierheim interessiert. Mina sei täglich mit bei der Arbeit, höre gut, sorge immer für gute Stimmung unter den Beschäftigten und soll nun nach Feierabend noch ein wenig Spaß haben.

Manuela Habermann, Hundetrainerin im Tierheim, ist beim Sommerfest eine der gefragten Personen, gibt gerne Auskunft über Kurse und Einzelstunden, spricht auch davon, dass es in den Tierheimen leider immer mehr Hunde mit tiefsitzenden Problemen gebe. „Hunde können bis ins hohe Alter lernen“, ermuntert sie Hundebesitzer, sich mit Problemen nicht einfach abzufinden, sondern Lösungswege anzugehen. Es müsse dabei ja nicht immer ein aggressives Verhalten des Hundes sein, das angegangen werden muss, mitunter fehle einfach ein Stück Bindung zwischen Mensch und Hund, das durch Training geschlossen werden könne.

Die Vierbeiner, die beim Sommerfest neben ihren Besitzern hermarschieren, zeigen jedenfalls gutes Benehmen. Hier fehlt keine Bindung, hier und da fehlt vielleicht ein Stückchen Flammkuchen im Bauch. Zumindest werden die Augen des Mops noch größer, als er sieht, sein Mensch will den Flammkuchen ganz alleine essen.

Mit Schwimmteich und Schnüffelgarten

Die Anlage wird durchlaufen, Schwimmteich und Schnüffelgarten werden genauso bewundert wie all die Dinge, die da an den Ständen für Hund und Besitzer zum Verkauf angeboten werden. Mit den Bullterrier-Freunden, die einen eigenen Stand aufgebaut haben, sind Informationen ausgetauscht, jetzt noch schnell zum Flohmarkt. Schnell geht da nichts. Unglaublich, was für ein gewaltiges Sammelsurium an Gebrauchs- oder halt an „Haben-Will“-Gegenständen angeboten werden. Alles ist in den alten Räumen des Tierheims aufgebaut, gestapelt, bereitgelegt. In diesem Trakt wurde tatsächlich früher gearbeitet und als Tier teils auch gewohnt. Heute kaum noch vorstellbar. „Der Flohmarkt ist genau wie das ganze Fest schon eine wichtige Einnahmequelle für uns“, zeigt sich Anne Knauber, Vorsitzende im Tierschutzverein Kaiserslautern, froh, dass in diesem Jahr endlich wieder solch ein Fest stattfinden kann. Ein Fest, bei dem es natürlich auch um den Austausch unter Tierfreunden gehe und darum, die Arbeit im Tierheim zeigen zu können. Ein bisschen weniger Regen und Gewitterschauer, da waren sich selbst die hartgesottenen Hundebesitzer am Ende einig, wären schon nicht schlecht gewesen.