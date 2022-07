Der Polizei fiel am Donnerstagabend in Enkenbach ein Auto mit leicht geöffneten Rückfenstern auf. Als sich die Beamten das Fahrzeug genauer ansahen, stellten sie laut Polizeibericht fest, dass sich im Fahrzeuginneren zwei Hunde befanden. Da die Hunde bei der Hitze weder Zugang zu Wasser noch Futter hatten, versuchten die Einsatzkräfte, die Besitzer der Hunde zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin öffneten die Polizeibeamten den Pkw und befreiten die Hunde. Diese wurden durch die Tierrettung Kindsbach in Obhut genommen. Auch das Veterinäramt wurde verständigt.

Niemanden im Auto zurücklassen

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal ein eindringlich: „Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie ,nur kurz‘ etwas erledigen wollen.“ Gerade im Sommer werde der Innenraum eines Fahrzeugs regelrecht zum ,Backofen‘ – auch wenn die Fenster leicht geöffnet seien. Untersuchungen hätten gezeigt, dass bei stehenden Fahrzeugen im Wageninneren die Temperaturen schon innerhalb kürzester Zeit bedrohliche Werte erreichten. Die Lackfarbe spiele dabei keine Rolle.