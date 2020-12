In der Nacht zu Dienstag ist der Polizei aus der Innenstadt eine Ruhestörung gemeldet worden. Anwohner beschwerten sich über einen Hund, der seit Stunden bellen würde.

Die ausgerückte Streife hörte das Bellen in einem Garten. Nach mehrmaligem Klingeln an dem zum Garten gehörenden Haus, öffnete schließlich der Besitzer die Tür. Er hatte seinen Hund für ein letztes Geschäft in den Garten gelassen und muss eingeschlafen sein. Den Hund hatte er im Garten vergessen, obwohl dieser sich lautstark bemerkbar machte. Nachdem die Beamten ihn geweckt hatten, ließ er den Vierbeiner wieder ins Haus und die Ruhe war wiederhergestellt.