Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine Hundebesitzerin aus dem Landkreis. Der Hund der Frau soll sich am Dienstagnachmittag im Wald bei Otterberg losgerissen und eine Spaziergängerin angesprungen haben, berichtet die Polizei. Die 70-Jährige wurde dabei verletzt. Sie meldete den Vorfall am späten Nachmittag und gab an, dass sie sich mit Hilfe eines Tierabwehrsprays zur Wehr setzen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Die Personalien der Hundebesitzerin hat die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.