Im Jagdrevier Mehlbach wurden in den vergangenen Wochen mehrere Rehe tot aufgefunden, die einen Kehlbiss aufwiesen. Wie die Polizei mitteilt, bestätigte jetzt eine DNA-Probe, die durch den Wolfsbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben wurde, dass ein Hund die Rehe gerissen hat. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Sie fragt: „Wer hat zwischen dem 1. Juni und 14. Juni zwischen Katzweiler und der Gemarkung ,In der Engelsdell’ einen freilaufenden Hund gesehen? Wer kann Angaben zu dem Hund und seinem Eigentümer machen?“ Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.