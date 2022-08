Ein Hund sitzt in einem verschlossenen Auto in der Hauptstraße und jault. Das meldeten Zeugen am Sonntagmorgen der Polizei. Die daraufhin ausgerückten Beamten öffneten den Wagen und befreiten den Hund aus seiner misslichen Lage. Sie versorgten das Tier mit Wasser und verständigten seine Besitzerin. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Tiere oder kleine Kinder in verschlossenen Fahrzeugen zurückzulassen. Bei den aktuell herrschenden Temperaturen entwickeln sich in den Fahrzeugen innerhalb kürzester Zeit gesundheitsgefährdende Situationen für Mensch und Tier.