Ein Hund hat am Sonntagnachmittag im Kaiserslauterer Hilgardring einen 32-jährigen Fußgänger gebissen. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Hand. Nach Angaben der Polizei führte der Halter drei Hunde, von denen wohl nur einer angeleint war, und beruhigte den angreifenden Hund. Er entschuldigte sich und ging weiter.

Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll blond gefärbte Haare, eine Sonnenbrille und einen roten Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall oder zum Hundehalter unter Telefon 0631 369-14199.