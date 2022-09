Ein 36-jähriger Mann ist laut Polizei am Dienstagabend in der Kantstraße von einem Hund gebissen worden. Das Tier war nicht angeleint. Der Mann war mit seinem eigenen Hund unterwegs, als ihm zwei andere Vierbeiner entgegensprangen. Eines der Tiere konnte von seinem Besitzer noch zurückgehalten werden, der zweite Hund hatte sich allerdings schon in die Hand des 36-Jährigen verbissen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Halter des beißenden Hundes leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.