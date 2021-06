Ephraim Kishon, einer der bekanntesten Satiriker des 20. Jahrhunderts, hat in seinen unzähligen Kurzgeschichten kleine Skurrilitäten des Alltags beschrieben. Das Deutsch-Jüdische Theater Berlin präsentiert eine szenische Lesung seiner Humoresken am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, in der katholischen St.-Konrad-Kirche in Kaiserslautern.

Alexandra Julius Fröhlich und Joachim Kelsch vom Deutsch-Jüdischen Theater bringen unter dem Titel „Die beste Ehefrau von allen und ich“ eine Auswahl der liebevollen Alltags-Humoresken. Übers Zusammenleben von Mann und Frau räsonierte Kishon einmal: „Die Ehe ist für einen Mann kein Zuckerschlecken. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war 43 Jahre lang mit ihr verheiratet und kann Ihnen Dinge erzählen.“

Der Abend findet im Rahmen der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ statt. Veranstalterin ist die Katholische Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit der Lauterer Pfarrei Heiliggeist. Parallel zur szenischen Lesung wird der „Leseclub“ für Kinder und Jugendliche geöffnet.