Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aussichtstürme faszinieren. So auch der Humbergturm. Seit 123 Jahren hat er seinen Platz über der Stadt. Der Humbergturm-Verein fühlt sich dem stillen Wahrzeichen Kaiserslauterns verpflichtet. Das Kulturdenkmal lädt an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag „fer umme“ zu einem Besuch ein.

Was der Humberg-Verein zwischen 1899 und 1900 auf dem großen Humberg erbaut hat, hat der Humbergturm-Verein Kaiserslautern sozusagen aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Werner Weisenstein,