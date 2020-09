Am Mittwoch hätte der Humbergturm-Verein gern gefeiert: Immerhin ist das Kaiserslauterer Wahrzeichen nun stolze 120 Jahre alt. Doch der Verein wurde ausgebremst.

Wie Werner Lademann und Hans-Peter Frohberger, Vorsitzende im Humbergturm-Verein Kaiserslautern, schreiben, wurde der Verein „auch durch Corona bei seiner angedachten Geburtstagsfeier ausgebremst“. Eine solche findet nicht statt. Aber der Verein will sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten um seinen „Liebling“ kümmern. In naher Zukunft soll die Illumination in der Weihnachtszeit wiederholt werden. Lademann und Frohberger suchen dafür noch Sponsoren, „die ein solches Geschenk zum 120. Geburtstag des Turms noch Wirklichkeit werden lassen könnten“.

Über Jahre ist der Verein unter anderem mit Fackelwanderungen, Themenwanderungen zum Turm, Festen am Turm und besonderen Aktionen engagiert. Beispielsweise war 2012 der Humbergturm als Adventskerze zu sehen oder 2017 auch bei „Laser über Lautern“. Der Verein organisiert auch Reinigungsaktionen, „denn das Umfeld wird von Besuchern nicht immer so verlassen, wie man es sich wünscht“.

Das allseits bekannt Kaiserslauterer Wahrzeichen hoch über der Stadt verdient anerkannt zu werden und soll durch die Aktivitäten des Vereins gewürdigt werden, so die Vorstände. Das Engagement der mehr als 100 Mitglieder des Humbergturm-Vereins ermögliche mit den verschiedenen Aktionen immer wieder einen besonderen Blick auf den Turm.