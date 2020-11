Der Humbergturm wird ab Samstag vier Wochen lang illuminiert. Er wird als Wahrzeichen hell über der Stadt Kaiserslautern leuchten. Das haben am Montag Werner Lademann, Vorsitzender des Humbergturm-Vereins, und Hans-Peter Frohberger, sein Vorstandskollege, angekündigt.

Die beiden hatten bereits im Jahr 2012 die weihnachtliche Beleuchtung des Turms als Adventskerze initiiert. Die Aktion vor acht Jahren hatte in der Bevölkerung von Kaiserslautern große Begeisterung und Zustimmung erfahren, eine Wiederholung war immer wieder nachgefragt worden. Nun kann die Illumination erneut durch Unterstützung von Sponsoren aus Kaiserslautern wie dem Hightech-Unternehmen Creonic GmbH, den Stadtwerken Kaiserslautern und der Zukunftsregion Westpfalz als Geburtstagsgeschenk an den „Liebling der Lautrer“ realisiert werden. Der Turm feiert in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen.

Vier Wochen lang weithin sichtbar

Lademann und Frohberger freuen sich, dass durch eine in der Region ansässige Firma für Veranstaltungstechnik modernste professionelle Technik eingesetzt wird. 30 strahlendweiße LED-Lichterketten am Turm, die von Industriekletterern angebracht werden, und rote-gelbe LED-Strahler an der Turmspitze simulieren eine Adventskerze, die in den Abendstunden weithin über Kaiserslautern sichtbar sein wird.

Alle erforderlichen Genehmigungen von der Stadtverwaltung wurden bereits eingeholt. Lademann und Frohberger sind sich sicher, dass der Humbergturm zu seinem 120. Geburtstag nun doch noch ein würdiges Geschenk erhält.

Gerade in der Krise solle der Humbergturm ein „zuversichtliches Leuchten in einer besinnlichen und schwierigen Zeit“ verbreiten, so die Vereinsvorstände. Auch komme diese Aktion dem Satzungsziel des Humbergturm-Vereins entgegen, den Turm ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Während der Lichtinstallation in der Zeit vom ersten Advent bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt der Turm geschlossen.