Wem gehört das Huhn? Diese Frage stellte sich am Montagmorgen ein Autofahrer in Queidersbach. Dieser hatte nach Angaben der Polizei das Huhn dabei beobachtet wie es am Ortsausgang im Bereich „Zum Falkenstein“ auf der Straße umherlief und augenscheinlich nicht wusste, wo es hin soll. Der Fahrer nahm das Tier mit und brachte es zum Altstadtrevier nach Kaiserslautern. Dort übergab die Polizei den Ausreißer an die Tierrettung. Der Eigentümer des Huhnes wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 0631 3692150.