In der kommenden Woche finden wieder Hubschraubertrainingsflüge des Militärs rund um die Polygone-Anlage in Bann statt. Geflogen wird am Montag von 10 bis 12.45 Uhr, am Dienstag und Mittwoch von 7 bis 12.45 Uhr sowie am Donnerstag von 7 bis 8.30 und von 11 bis 12.45 Uhr. In der darauf folgenden Woche sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils am Morgen einstündige Kampfjet-Übungsflüge geplant, teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, mit.