„Egal, ob jemand eine oder 100 Tischdecken bringt – jeder wird von uns gleich behandelt.“ Das ist das Motto von Hubert Schöneberger, Inhaber der gleichnamigen Wäscherei im Dunkeltälchen. Der 58-Jährige, der den Betrieb seit knapp 30 Jahren führt, ist jeden Tag vor Ort.

Eigentlich war es nicht sein Traum, die Wäscherei, die seine Mutter vor 57 Jahren in Kaiserslautern gründete, eines Tages zu übernehmen. „Obwohl ich schon mit etwa sieben Jahren an der Mangel stand und ausgeholfen habe“, berichtet Schöneberger. Nach seiner Kaufmannslehre wusste er dann nicht so genau, wo es hingehen sollte. Schließlich wurde es dann doch die Wäscherei, was Schöneberger aber nie bereut hat: „Man verdient sich keine goldene Nase mit dieser Tätigkeit, aber ich gehe jeden Morgen gerne auf die Arbeit und das ist, was zählt!“

Dies sei auch etwas, das Schöneberger seinen beiden Kindern mitgegeben habe: Dass es vor allem wichtig sei, seinen Beruf mit Freude auszuführen. Diese seien ihre eigenen Wege gegangen und lebten mittlerweile auch in anderen Städten. „Wir haben aber ein sehr gutes Verhältnis zueinander – so wie man sich das als Vater nur wünschen kann“, betont Schöneberger.

Tischdecken, Bettwäsche und Servietten

Tag für Tag kommen unterschiedliche Aufträge in die Wäscherei. Pro Woche seien das mal 100, aber auch mal 400, das unterscheide sich immer sehr. Am häufigsten beinhalten die Aufträge Tischdecken, Bettwäsche, Servietten, Mäntel oder Jacken. „Es gibt Tage, an denen geht ständig die Klingel!“, berichtet Schöneberger. Gerade der Januar sei ein Monat, in dem nach Weihnachten und Neujahr immer viele Aufträge kommen. Dabei kann ein Auftrag eine, aber auch mal 20 bis 30 Tischdecken umfassen. Aber nicht nur in Bezug auf die Anzahl, sondern auch in Bezug auf die Komplexität unterscheiden sich die Aufträge häufig sehr.

Fünf Waschmaschinen gibt es in der Wäscherei, in denen die Teile gemeinsam, nach Wunsch aber auch einzeln gewaschen werden. Ebenfalls fünf Mitarbeiterinnen unterstützen Schöneberger. „Die meisten davon sind schon sehr lange dabei, eine von ihnen wie ich seit etwa 30 Jahren.“ Wenn es sehr viel zu tun gibt, springt auch Schönebergers Frau neben ihrem eigenen Job mal ein und hilft am Wochenende oder abends aus.

Für die ganz großen Aufträge, beispielsweise Arbeitsbekleidung, sei seine Wäscherei aber nicht zuständig: Hierfür gibt es große Wäschereien in der Umgebung. Dadurch, dass sie jeweils andere Segmente bearbeiteten, seien sie einander aber auch keine Konkurrenz, erklärt Schöneberger.

Natürlich gab es auch schon hoffnungslose Fälle: Flecken und Verunreinigungen, die selbst für die Profis zu hartnäckig waren, „aber die allermeisten Flecken bekommen wir weg“. Problematisch sei es auch dann, wenn der Stoff, zum Beispiel von einem Kleid, sehr empfindlich sei und bei der Reinigung Schaden nehmen könnte. Bei wertvollen, besonderen Stücken – wie einem Brautkleid – nimmt sich Schöneberger auch gerne viel Zeit und berät die Kundin ausführlich zu den Möglichkeiten und Risiken der Reinigung. „Besonders schlimm sind Flecken, die aus einem Mix aus Substanzen bestehen“, erklärt er. Das heißt konkret, dass Flecken von schwarzem Kaffee besser zu beseitigen sind als Flecken durch Milchkaffee mit Zucker.

In der Pandemie bleiben Anzüge im Schrank

Was hat sich durch Corona verändert? Durch die Pandemie und insbesondere das Homeoffice blieben Anzüge und Blusen im Schrank, die einen Großteil der Wäsche ausmachten. Zudem mussten viele Gasthäuser und Hotels zeitweise schließen, wodurch auch deutlich weniger Bettwäsche und Tischdecken geliefert wurden. Die Einbrüche, die die Wäscherei durch Corona erlebte, waren gerade zu Beginn enorm und nicht leicht zu verkraften. Im Sommer gab es aber glücklicherweise ein paar Veranstaltungen, da kamen wieder mehr Aufträge rein, berichtet Schöneberger. Er glaube jedoch nicht, dass der Umsatz noch einmal wie vor der Pandemie werde: „Auch wenn hoffentlich die Feste wieder kommen, so hat Corona die Verbreitung von Homeoffice in den Unternehmen doch stark vorangetrieben.“

Auch wenn es nicht immer leicht war, Schöneberger hat keinen Moment überlegt, das Geschäft aufzugeben. Der feste Kundenstamm habe seinem Unternehmen auch während der Pandemie die Treue gehalten. „Wenn wir unseren Service weiterhin so gut wie möglich halten, wird es auch weiterhin gut laufen.“ Davon ist Schöneberger überzeugt. Denn es gebe nichts Schöneres als das Lob der Kunden, die ihm sagen, dass sie seit vielen Jahren gerne zu ihm kommen.