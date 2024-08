Die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Handball-Oberliga laufen bei der HSG Kaiserslautern seit Ende Juli auf Hochtouren. Die Mannschaft geht zwar mit zwei Neuzugängen an den Start, verlor dafür jedoch ihren langjährigen Spielmacher.

„Nach vier schönen und erfolgreichen Jahren müssen wir schweren Herzens unseren Spielgestalter Mehdi Mornagui verabschieden. Unser tunesischer Zauberer verlässt Kaiserslautern und somit auch die HSG nach seinem abgeschlossenen Studium aus beruflichen Gründen in Richtung Bonn“, informierte die HSG Kaiserslautern. Mit Marc Kuhn kehrt dafür ein alter Bekannter an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Der Rückraumlinke spielte in seiner Jugend über viele Jahre bei der TSG Kaiserslautern und war auch schon für die HSG aktiv. Nach erfolgreichen Jahren bei den in Göllheim beheimateten „Nordpfälzer Wölfen“ hat es den frischgebackenen Familienvater wieder in die alte Heimat gezogen. Norman Becker, der seit zwei Jahren alle aktiven Keeperinnen und Keeper der HSG betreut, wird ab der kommenden Saison als einer von drei Torhütern zwischen den Pfosten stehen. Den Platz im HSG-Tor teilt sich der Neuzugang vom TuS Dansenberg II mit Pascal Glöckner und Timo Neumann. Das Trainerteam wurde mit Sportwissenschaftler Philipp Otto verstärkt.

Trainer Brosig zufrieden mit Neuzugängen

„Mit Marc bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der zudem aufgrund seiner Vergangenheit eng mit uns verwurzelt ist und dem Team auch neben dem Platz sehr guttut. Norman hat seine Qualitäten in den vergangenen beiden Spielzeiten eine Liga höher unter Beweis gestellt und wird unser Torwart-Team perfekt ergänzen. Philipp hat in den ersten Wochen bereits gezeigt, dass er ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet ist und unsere Jungs weiterbringt“, betont HSG-Coach Thomas Brosig, der sich seit Juni B-Lizenzinhaber nennen darf. Am Kreis sollen es Kevin Seitz und Daniel Martin richten.

In Yannik Kötz, der sich vor der Spielzeit 2022/23 für ein Jahr dem Perspektivteam des damaligen Drittligisten TuS Dansenberg angeschlossen hatte, verfügt die HSG über einen der stärksten Rechtsaußen der Oberliga. Routinierte Spieler wir Nicolas Rösler, Philipp Mägel und Regisseur Thomas Keilhauer sollen ihren Teil dazu beitragen, dass die HSG eine sorgenfreie Runde spielt.

Mit Rückenwind

Die Rot-Weißen kommen mit sehr viel Rückenwind aus der vergangenen Saison, in der sie in der Pfalzliga nur knapp die Vizemeisterschaft verpasste. Eine bärenstarke Rückrunde, in der nur zwei Spiele verloren wurden, bescherte den Barbarossastädtern in der Endabrechnung nach Rang fünf im Vorjahr den dritten Tabellenplatz. Das erste Pflichtspiel steht für die HSG am Freitag, 20. September, auf dem Programm.

„Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung bislang sehr zufrieden, auch wenn wir urlaubs- und verletzungsbedingt so gut wie nie mit dem kompletten Kader trainieren konnten. Wir freuen uns auf spannende Runde mit vielen starken Gegnern und hoffentlich spannenden Spielen“, blickt Brosig dem Saisonstart optimistisch entgegen.