Unter dem Motto „Still standing“ lud das Hohenstaufen-Gymnasium nach vier Jahren Pause für Donnerstagabend wieder zum Frühlingskonzert ein.

Die verschiedenen Ensembles, das Vororchester „HSG Junior Stars“ unter der Leitung von Silke Klauder und Timo Gerstner, „HSG-Brass“ (Leitung: Silke Klauder), die Schulband „Algebra Beats“, geleitet von Joachim Junker, und „DER Chor!“ (Leitung: Christine Franz) zeigten ihr Können, wurden dabei von der von Daniel Blass geleiteten Technik-AG unterstützt. Alle fünften Klassen der Schule brachten sich mit einer Präsentation, in der es um Ohrwürmer ging, ein. Der Musik-Grundkurs der Oberstufe begeisterte das Publikum durch seine mitreißenden Cajon-Rhythmen. Die „HSG Junior Stars“ zeigten einfühlsame Interpretationen – unter anderem von „When the Saints go marching in“ und dem Queen-Hit „We will rock you“. Mitreißende Unterhaltung bot auch „HSG Brass“ mit Klassikern des Rock und Pop. Einen Höhepunkt bildete der gemeinsam mit den „HSG Junior Stars“ vorgetragene Titel „Firework“ von Katy Perry. Nach der Pause begeisterten die „Algebra Beats“ das Publikum mit ihrer Blues-Improvisation sowie mit dem Folksong „House of the Rising Sun“. Der HSG-Chor brachte emotionale Darbietungen von Titeln wie „This is me“ und „A Million Dreams“ auf die Bühne. Als Abschluss erklang Elton Johns Hit „Still standing“, der das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinriss. Schließlich ertönte „We are the World“ – gesungen von allen Musik-AGs. Das Publikum stimmte mit ein. Das Konzert endete mit tosendem Applaus.