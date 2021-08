Ihre Zuversicht hat sie offenbar noch nicht verloren. Obwohl Sybille Lauterbach eigentlich allen Grund zur Sorge über ihre berufliche Zukunft hätte. Ebenso wie ihr Ehemann Mathias, mit dem sie gemeinsam das „Art Hotel Lauterbach“ in der Innenstadt führt. Denn seit mehr als einem Jahr befindet sich das familiäre Unternehmen in einer Berg- und Talfahrt.

„Es begann für uns genau am 7. März 2020“, erinnert sich Sybille Lauterbach zurück. „Für diesen Tag hatten wir als ehemalige Absolventen der Hotelfachschule in Heidelberg unser Klassentreffen geplant. Dann kam die Corona-Epidemie, und Heidelberg galt plötzlich als Hochrisiko-Gebiet. Also haben wir das Treffen schnell in unser eigenes Hotel hier nach Kaiserslautern verlegt.“ Wobei schon damals ein ehemaliger Schulfreund, der inzwischen ein Hotel in China leitete, den Termin absagte und stattdessen seinen Berufskollegen einen wertvollen Tipp gab: „Besorgt euch Masken und Desinfektionsmittel, ihr werdet sie noch brauchen!“

Wenige Tage später hatte die Pandemie die Westpfalz erreicht. „Über Nacht wurden praktisch alle Buchungen storniert, die zum Teil über Monate im voraus reichten“, berichtet die heute 51-jährige Hotelfachfrau, „so etwas habe ich in meinem Beruf vorher noch nie erlebt.“ Denn bislang war es mit dem „Art Hotel Lauterbach“ eigentlich immer aufwärts gegangen, seit Sybille Lauterbach und ihr Mann den elterlichen „Pfälzer Hof“ übernommen und im Jahr 2009 zu einem modernen Stadthotel umgebaut hatten. Eine Millionen-Investition, die sich dank ihres enormen persönlichen Einsatzes zu lohnen schien.

Der Umsatz sank innerhalb weniger Tage auf Null

Doch ebenso konsequent musste das Ehepaar im März 2020 auf den Ausnahmezustand reagieren: „Lebensmittel-Bestellungen abmelden, Kurzarbeit für die vier Festangestellten beantragen, die sechs Mitarbeiter auf Minijob-Basis sogar leider ganz freistellen“, zählt Sybille Lauterbach die ersten Maßnahmen auf. Dann die ersten Verhandlungen mit den Banken und Versicherungen führen, schließlich sank der Umsatz innerhalb weniger Tage auf Null. „Und natürlich ist so ein Projekt nach elf Jahren noch nicht schuldenfrei“, gibt die Geschäftsführerin offen zu. Und betont zugleich, dass sich ihre Finanzpartner „zu Beginn des ersten Lockdowns wirklich fair verhalten haben“.

Denn eins war für die „Berufsoptimistin“ damals klar: „Diese Pandemie dauert ein paar Wochen, dann können wir weitermachen.“ Also nutzten die Hoteliers, wie manche Unternehmer-Kollegen, die plötzlich freie Zeit erst einmal für Arbeiten, die bislang immer liegengeblieben waren: „Ein paar Zimmer renovieren, den Innenhof neu gestalten, die Dekorationen etwas auffrischen“, erinnert sich das Ehepaar. Und als es dann im Frühsommer tatsächlich wieder losging, war das wie eine Art Neustart: „Schon im Herbst hatten wir fast wieder die gleiche Auslastung wie in den Jahren zuvor.“

Fast tägliche Telefonate mit dem Steuerberater telefoniert

Umso herber fiel der Rückschlag aus, als im November der zweite Corona-Lockdown verkündet wurde: Nichts mehr mit dem Weihnachtsgeschäft, wieder alles zurück auf Null. „Und diesmal gab es keine Hinweise mehr darauf, wann der erneute Stillstand wohl enden würde“, schildert Sybille Lauterbach den Unterschied zum ersten Stillstand. Stattdessen kamen jetzt beinah tägliche Telefonate mit dem Steuerberater, denn es ging um die staatlichen Überlebenshilfen. „Das wurde nach dem Jahreswechsel dann auch langsam nötig, denn unsere eigenen Reserven waren inzwischen stark geschmolzen“, sagt die Geschäftsführerin. „Und die Gelder kamen in unserem Fall ziemlich schnell, wenn sie natürlich auch die Verluste nicht annähernd ausgeglichen haben.“

Dennoch versucht Sybille Lauterbach immer noch, nach fast einem weiteren halben Jahr im Lockdown, die Dinge nicht allzu schwarz zu sehen: „Eigentlich hatten wir ja praktisch keinen Tag ganz ohne Gäste“, spricht sie sich selbst ein wenig Mut zu, „denn ein paar Geschäftsleute sind trotz alledem gekommen, weil sie reisen durften. Und so hatten wir wenigstens immer ein bisschen menschlichen Kontakt, wenn auch unter den Einschränkungen der Corona-Maßnahmen.“ Allerdings könne bei einer Auslastung zwischen zehn und 20 Prozent von kostendeckenden Umsätzen keine Rede sein. „Und übrigens auch nicht von einem Unternehmer-Lohn“, fügt die Geschäftsfrau hinzu. „Ich habe jetzt seit mehr als einem halben Jahr praktisch kein Einkommen mehr.“

Für die Zeit nach dem Lockdown gibt’s bereits einige Ideen

Das hat inzwischen auch Auswirkungen auf die Familie Lauterbach. Denn die beiden Söhne Florian und Tobias sind mit ihren 21 und 19 Jahren mitten in ihrer beruflichen Ausbildung. „Florian macht ein Duales Studium, bislang mit dem Schwerpunkt Hotelfach“, berichtet die stolze Mutter, „und Tobias hat gerade sein Fachabitur gemacht.“ Doch beiden Söhnen haben die Eltern ans Herz gelegt, bei ihren weiteren Ausbildungsgängen doch bitte an die zur Zeit etwas knappe Haushaltskasse zu denken: „Zur Not müssen die Jungs dann eben wieder ins Hotel Mama ziehen, wenn das Geld im Moment für eine Studentenbude nicht reicht.“

Für die Zeit nach dem Lockdown gibt’s bereits einige Ideen: So haben sich die Lauterbachs ausgerechnet im November, als die Tage besonders trüb waren, für die Anschaffung von gleich drei Elektro-Smarts entschieden – „natürlich im Leasing und besonders günstig“. Der Gedanke dahinter: „Wir möchten, dass unsere Gäste nicht nur die Stadt sehen, sondern auch ein bisschen die schöne Umgebung erkunden können.“ Denn in Zukunft will das „Art Hotel Lauterbach“ auch verstärkt um Kunden werben, die zum Beispiel den Pfälzerwald und seine natürlichen Schönheiten erleben wollen. „Und es wäre wirklich toll, wenn das noch in diesem Frühjahr möglich wird,“ hoffen Sybille und Mathias Lauterbach.