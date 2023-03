Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hotellerie in Kaiserslautern ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Zu einer Zeit, in der etliche Hotels Corona bedingt vorübergehend hatten schließen müssen, hat das Hotel Hampton by Hilton am Messeplatz aufgemacht. Hoteldirektor Arndt Heitmann sagt: „Wir haben es bis heute nicht bereut.“

Es sei kein leichter Start gewesen, erinnert sich Heitmann. Ende 2017 ist mit dem Rohbau des Gebäudes in der Fischerstraße 78 begonnen worden. Am 1. Mai 2020, mitten im ersten Lockdown,