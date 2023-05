Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer idyllischen Lage am Weiher wartet das Hotel Blechhammer auf. Nach einer längeren Pause neu eröffnet, bietet es zusammen mit dem Restaurant „Zäb dee“ und einer thailändischen Küche etwas Besonderes. Unweit vom Stadtzentrum lädt es an Schönwettertagen zu einer Auszeit in der Natur ein.

Lauterern den Blechhammer zu beschreiben, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Wer den Blechhammer kennt, weiß um das beschauliche Plätzchen, das das Gewässer