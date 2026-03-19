Am letzten Spieltag der Zweiten Regionalliga Südwest reist der FCK am Samstag (17.30 Uhr) zur SKG Roßdorf. Beide Teams können beim Saisonfinale befreit aufspielen.

Nach dem starken Auftritt gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter ACT Kassel, dem man sich in eigener Halle nach großem Kampf erst in sprichwörtlich letzter Sekunde geschlagen geben musste, wollen sich die Rot-Weißen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison verabschieden. Im Falle eines Sieges winkt sogar der Sprung auf Rang vier. Die Ausgangslage ist dabei klar, aber nicht vollständig in der eigenen Hand. Mit aktuell 24 Punkten liegt Kaiserslautern punktgleich hinter TuS Makkabi Frankfurt auf Rang fünf. Aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs kann der FCK nur dann noch auf den vierten Platz vorrücken, wenn er sein eigenes Spiel gewinnt und Makkabi Frankfurt parallel beim BC Neu-Isenburg verliert. Andernfalls bleibt es unabhängig vom eigenen Ergebnis bei Platz fünf.

Für den 1. FC Kaiserslautern, bei dem Routinier Gergely Hosszu (39) angekündigt hat, noch mindestens eine Spielzeit dranzuhängen, gilt daher der klare Fokus: die eigene Aufgabe erfolgreich lösen, die Saison mit einem Sieg abschließen und dann abwarten, was die Konkurrenz macht. Mit einem möglichen 13. Saisonsieg könnten die Lautrer ihre starke Spielzeit untermauern – und vielleicht doch noch einen Sprung in der Tabelle machen. „Wir haben trotz großer Verletzungssorgen eine sehr erfolgreiche Runde gespielt. Ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Es macht großen Spaß, mit den Jungs zu spielen, von daher musste ich nicht lange überlegen, ob ich weitermache“, stellt Hosszu klar.

Vorsicht vor Roßdorf

Gegen Roßdorf, das im gesicherten Mittelfeld steht, ist allerdings Vorsicht geboten. Ohne Druck können die Gäste befreit aufspielen und haben in der laufenden Saison mehrfach bewiesen, dass sie unangenehme Gegner sein können. Während Spitzenreiter Kassel bereits als Meister feststeht, muss der zweite Absteiger neben Schlusslicht MTV Kronberg erst noch ermittelt werden. Pfalz-Rivale TV Bad Bergzabern steht punktgleich mit den Gießen 46ers auf einem Abstiegsplatz. Die Südpfälzer haben am vergangenen Spieltag eine große Chance verpasst, mit einem Sieg gegen den MTV Kronberg den Klassenverbleib zu besiegeln und müssen nun bis zum letzten Spieltag zittern. Der TVB war im Kellerduell zwar über weite Strecken das bessere Team, verlor jedoch mit 70:73. Ausschlaggebend war ein schwaches drittes Viertel mit nur elf Punkten.

Damit verpasste das Team um Topscorer Philipp Behrend die große Chance, den Klassenerhalt vor heimischem Publikum vorzeitig perfekt zu machen. Stattdessen fällt die Entscheidung nun am letzten Spieltag. Besonders bitter: Trotz des Sieges steht Kronberg bereits als Absteiger fest, da Gießen parallel gewann. So kommt es nun zum Fernduell um den letzten Abstiegsplatz zwischen Bad Bergzabern und Gießen, wobei die Hessen vom Papier her die vermeintlich leichtere Aufgabe haben.