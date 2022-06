Darauf haben viele Patienten des Hospizvereins Kaiserslautern jahrelang gewartet: Dass sie rund um die Uhr auf Hilfe der Mitarbeiter vertrauen können. Nun hat der Verein die Zulassung für diese Rund-um-Versorgung erhalten.

Er hat einen guten Ruf, und das nicht ohne Grund: Der Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist seit rund einem Vierteljahrhundert tätig. Die Aktivitäten gehen sogar bis ins Jahr 1992 zurück, als die ersten Ehrenamtlichen in Privatinitiative begannen, sich um Menschen zu kümmern, die als unheilbar aus dem Krankenhaus entlassen wurden. „1998 wurde dann der Verein gegründet“, erzählt die langjährige Geschäftsführerin Franziska Emrich, die die Arbeit bereits als Kind bei ihrer Mutter miterlebte. „Es wurde eine rechtliche Struktur notwendig, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter ausbilden zu können.“

Im Jahr 2001 stellte der Verein die erste hauptamtliche Fachkraft ein, die die Tätigkeiten koordiniert. Nach kurzer Zeit in der Albertstraße bezog der Verein einen Gebäudekomplex – eine ehemalige Schreinerei und einen Gemüseladen – in der Pariser Straße 96. „Auch hier reicht der Platz nicht mehr, weswegen wir in diesem Jahr zusätzliche Räume in der Matzenstraße bezogen haben.“ Langfristig stehe jedoch ein Umzug an, um alle Dienste unter ein Dach zu bekommen.

Gespräche sind bei der Begleitung Sterbender und deren Angehörigen ganz wichtig

Der 630 Mitglieder starke Hospizverein kümmert sich um die Grundversorgung von Palliativpatienten, das heißt, er begleitet die Sterbenden und deren Familien in der letzten Phase des Lebens. Diese psychosoziale Arbeit besteht hauptsächlich aus Gesprächen und Aufklärung. Allerdings fehlte einerseits die Rund-um-die Uhr-Versorgung, andererseits die Möglichkeit, den Patienten die nötigen Medikamente zu verabreichen. Dies gewährleistet die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), zu der eine Anerkennung nötig ist. Eine Voraussetzung dafür ist, dass rund um die Uhr ein Palliativ-Mediziner und eine Palliativ-Pflegekraft zur Verfügung stehen.

Bisher kam es beispielsweise öfter vor, „dass das Krankenhaus uns am Freitagnachmittag anrief und sagte: ,Herr X wird entlassen, könnt ihr euch um ihn kümmern?’ Aber wir hatten keinen Palliativmediziner!“, erläutert Emrich. Solche Situationen habe der Hospizverein versucht zu vermeiden, indem er zuvor mit dem Hausarzt geklärt hat, dass die nötigen Medikamente zur Verfügung standen. Dies gelang jedoch nicht immer.

Jetzt Grundversorgung und spezialisierte Palliativversorgung aus einer Hand

Deshalb hat der Hospizverein einen Antrag auf SAPV gestellt, „den wir nun anerkannt bekommen haben, rückwirkend zum 1. Mai“, ist Emrich die Freude darüber ins Gesicht geschrieben. Die Krankenkassen unter Federführung der AOK sind dafür zuständig. Oft habe der Hospizverein schon Anfragen von Patienten nach dieser spezialisierten Versorgung bekommen, musste sie jedoch verneinen. „So waren die Menschen bei uns in der Grundversorgung, mussten aber zu einem anderen Anbieter wegen der SAPV“, beschreibt Emrich die unbefriedigende Situation, die „bisher am Geld gescheitert ist“. Rund 200.000 Euro habe der Hospiz-Verein in den SAPV-Aufbau investiert. Bisher hat das SAPV-Saarschleife- Team Rheinland-Pfalz der Streit-Gruppe die Versorgung hier übernommen, im März kam das im Einsiedlerhof ansässige SAPV-Care Team Kaiserslautern dazu.

Mit der Anerkennung hat der Hospizverein nun zwei Palliativ-Medizinerinnen angestellt sowie sechs Palliativ-Mediziner auf Honorarbasis zur Verfügung, neben demnächst acht festen Palliative-Care-Pflegefachkräften, zählt Emrich auf. Neben ihr als Geschäftsführerin kommen noch zwei Teilzeitkräfte im Büro dazu. „Der SAPV-Zweig verlangt eine andere Rechtsform, deswegen haben wir dafür, neben dem Hospizverein, nun eine gemeinnützige GmbH gegründet“, erläutert sie. In der Matzenstraße sind neben zwei Verwaltungskräften zwei Palliativ-Pflegekräfte und 60 Ehrenamtliche im Erwachsenenbereich sowie zwei Teilzeit-Pallitiv-Pfleger und 19 Ehrenamtliche fürs Kinder- und Jugendhospiz tätig.

Unnötige Einweisungen ins Krankenhaus können jetzt vermieden werden

Mit der SAPV-Anerkennung passiere es nun nicht mehr, dass ein Kranker am Wochenende oder nachts ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil dem Notarzt nicht anderes übrig bleibe. Stattdessen stehe rund um die Uhr ein Team aus einem Palliativ-Mediziner und einer -Pflegekraft bereit, die den Patienten genau kennen und im Notfall medikamentös zu Hause versorgen. „Denn meist stirbt der Patient im Rettungswagen oder bei der Aufnahme im Krankenhaus“, weiß Emrich. „Und genau das wollen wir ja vermeiden! Unser Ziel ist, dass er ohne Stress zu Hause die letzten Stunden verbringt.“

Nötig für die spezialisierte Versorgung ist eine Verordnung vom Arzt. „Die kann auch das Krankenhaus verschreiben“, so dass ein entlassener Patient nun direkt in die Obhut des Hospizvereins gehen kann.

98 Menschen versorgt der Hospizverein derzeit, „acht davon sind inzwischen auch in der SAPV“, sagt Emrich und schiebt hinterher: „Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern gemeinnützig.“