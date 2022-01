Am Donnerstag, 10. Februar, erstrahlen die Räumlichkeiten des Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern in der Matzenstraße 2 und der Pariser Straße 96 in grünem Licht.

Der ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Rückenwind möchte zum Tag der Kinderhospizarbeit auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Erkrankungen aufmerksam machen, wie der Verein mitteilt.

Zusätzlich werden unter anderem die Autos des Hospizvereins mit grünen Bändern geschmückt sein. „Dieses Band ist das Symbol für die Solidarität mit der Kinderhospizarbeit und drückt die Hoffnung aus, dass sich immer mehr Menschen mit den erkrankten Kindern und deren Familien verbunden fühlen und diese unterstützen“, schildert der Verein die Beweggründe für die Aktion.

Wer daran teilnehmen wolle, könne sich nach Vereinbarung ein grünes Band beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Rückenwind in der Matzenstraße 2 abholen.

Da die Anfragen an das Kinderhospiz unverändert anhalten, sind die beiden Koordinatorinnen Sabrina Jacob und Elke Barth auf der Suche nach Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Dazu wird es einen Infoabend geben, am Mittwoch, 16. Februar, ab 19 Uhr. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.

Kontakt



Telefon: 0631/3106478; Mail: kinderhospiz@hospiz-kaiserslautern.de; Homepage: www.hospiz-kaiserslautern.de