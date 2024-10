Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich sucht Hospizbegleiter. Er informiert an fünf Terminen über die Aufgaben und Themen rund um das ehrenamtliche Engagement in der Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen. Vorgestellt wird die Arbeit des Dienstes sowie sein Vorbereitungskurskonzept. In diesem werden laut Mitteilung alle wichtigen Informationen rund um das Themenfeld Sterben, Tod und Trauer vermittelt. Den Kurs bietet der Hospizdienst an elf Samstagen von März bis November 2025 an.

Die Infoveranstaltungen finden an folgenden Tagen statt: am Dienstag, 29. Oktober, um 17 Uhr im Caritas-Altenzentrum St. Nikolaus in Landstuhl (Nikolaus-von-Weis-Straße 2), am Donnerstag, 7. November, um 17 Uhr in den Räumen des Hospizdienstes in Kusel (Remigiusbergstraße 10), am Dienstag, 12. November, um 16 Uhr im Gemeinderaum in der evangelische Kirche in Miesenbach (Ringstraße 14), am Montag, 18. November, um 16 Uhr im Seniorenraum im Bürgerhaus in Oberweiler-Tiefenbach ( Schulstraße 7) sowie am Dienstag, 26. November, um 17 Uhr in der Ökumenischen Sozialstation in Brücken (Paulengrunderstraße 7a). Anmeldung und weitere Infos unter der Telefonnummer 06381 9961147 oder per E-Mail an: dorothee.weis@caritas-speyer.de.