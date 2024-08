Horst Meisenheimer, Vorsitzender der Freunde der Waschmühle, ist im Glück. „Es ist ein Sommer nach Maß, heute Mittag betrug die Wassertemperatur 26,5 Grad.“ Erfrischend sei ein Sprung ins kalte Nass dennoch.

Meisenheimer, der bei gutem Wetter fast jeden Tag an der Wesch ist, berichtet am Donnerstag, dass das Badeparadies es bei einer Online-Umfrage von Bild zu den Top-10-Freibädern in Deutschland auf Platz sechs geschafft hat. „Das ist sensationell, aber völlig berechtigt. Die Wasserfläche mit einer Länge von 165 Meter und einer Breite von 50 Meter ist nur schwer zu überbieten, nur das Bretanobad in Frankfurt schafft das. Das Bad ist von Wald umgeben, die Stammgäste sind eine eingeschworene Gemeinschaft, da passt einfach alles, das ist einmalig.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung laufe sehr gut. Nur einen Wunsch hätte er noch, eine Spätschicht für Schwimmer quasi. „Früher gab es die Vereinbarung, dass wir an warmen Tagen das Bad fünfmal im Jahr abends länger öffnen dürfen. Es wäre schön, wenn wir das in diesem Sommer noch hinkriegen würden.“

5000 Besucher am Sonntag

Die Besucher strömen an Tagen wie diesen. „Der Zuspruch ist richtig gut, obwohl sich wegen der späten Eröffnung ein paar Stammgäste nach Winnweiler und Trippstadt verlaufen haben. Am Sonntag waren 5000 Badegäste da, an anderen Tagen kamen in dieser Woche im Schnitt 2500. Das ist klasse.“ Froh ist er, dass der Sprungturm wieder öfter zur Verfügung steht. „Weil es personelle Engpässe gab, war der Turm 2023 im Schnitt nur drei Stunden am Tag geöffnet.“ Das habe ihn ein bisschen gewurmt, zumal der Freundeskreis 20.000 Euro in die Anlage investiert hatte. „Ich hatte bei den Gesprächen vor dem Saisonstart darum gebeten, dass das besser wird. Und es ist besser geworden. Die Bademeister geben sich sehr viel Mühe, das flexibel zu handhaben. Und die Kinder haben einen Riesenspaß, die stehen Schlange, um mit Anlauf ins Wasser zu springen. Ich sehe das mit Freude.“

Mit Unterstützung des Freundeskreises sei gerade die Markise für den Ruheplatz am Eingang erneuert worden, erzählt Meisenheimer. Und er hat weitere gute Nachrichten: Die digitale Temperaturanzeige, die aktuell nicht in Betrieb ist, soll reaktiviert werden. Lange konnte die Wasser- und Lufttemperatur an der Waschmühle übers Handy abgerufen werden. „Die kommt wieder, da bin ich hinterher, zumal das meine Idee war.“ Die Anzahl der Mitglieder im Freundeskreis Waschmühle ist mit 260 stabil. Da ist Meisenheimer auch stolz drauf. „Wir engagieren uns schon sehr dafür, dass permanent in unser schönes Bad mit der zweitgrößten Wasserfläche in Europa investiert wird.“ Der Pensionär ist übriges keiner, der am Morgen seine 1000 Meter schwimmt und sich dann am Beckenrand ausruht. „Ich mache das in kleineren Etappen, los geht es am Vormittag mit 300 Metern.“ Lieber öfter abkühlen lautet seine Devise.