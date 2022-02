In die Diskussion um ein Ehrengrab für Horst Eckel ist Bewegung gekommen. Bei der Eröffnung einer Ausstellung unter dem Motto „Windhund, Weltmeister und Mensch“ in der Pfalzbibliothek äußerte sich Eckels Tochter Dagmar optimistisch. Zudem kündigte sie an, die Arbeit der nach ihrem Vater benannten Stiftung fortsetzen zu wollen.

Am Dienstag wäre Horst Eckel 90 Jahre alt geworden. Ehemalige Weggefährten würdigten zur Ausstellungseröffnung den Fußballer und Menschen aus Vogelbach mit sehr persönlichen Erinnerungen. Ottmar Frenger, Mitglied des Stiftungsrates, lobte die Gabe Eckels, seine Zuhörer „immer auf eine Zeitreise mitgenommen“ zu haben. „Er konnte so erzählen, als wäre man selbst dabei gewesen.“

Frenger erinnerte an den ehrgeizigen Fußballer, der bis ins hohe Alter auch für die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern seine Fußballschuhe schnürte. „Er wollte nicht einfach mit der Mannschaft einlaufen und ein bisschen ins Publikum winken, er wollte spielen – und zwar am liebsten bis zum Schluss.“ Eine Beobachtung, die auch der frühere Welt-Schiedsrichter und Stiftungsratsmitglied Markus Merk gemacht hat. So habe es früher drei Regeln bei Spielen mit Eckel gegeben: „Der Trainer wechselt Horst nicht aus, die Mannschaftskameraden spielen den Ball immer zu Horst und der Schiedsrichter pfeift niemals gegen Horst.“

Der „Underdog aus der Provinz“

In den Tagen nach Eckels Tod habe Merk gespürt, wie hoch die Wertschätzung für den „zeitlosen Star“ bis heute generationsübergreifend ausgeprägt sei. Dies hänge vielleicht auch damit zusammen, so Merk, dass Eckel immer auch den „Underdog aus der Provinz“ verkörpert habe, der auszog, um Erfolge zu feiern. Er habe es dabei wie selbstverständlich geschafft, der zu bleiben, der er immer war. „Horst wusste, wo er herkam, und war für all' seine Erfolge dankbar.“ Diese Werte gelte es zu pflegen.

Kein Termin, keine Anstrengung sei ihm zu viel gewesen, wenn Horst Eckel für die Sepp-Herberger-Stiftung unterwegs gewesen sei, erinnert sich Tobias Wrzesinski von der DFB-Stiftung. Das mache er für den „Chef“, habe Horst Eckel immer wieder gesagt. Sepp Herberger, Trainer der Weltmeistermannschaft von 1954, habe ihm auch beigebracht, wie man Autogrammkarten richtig unterschreibt. „Der ,Chef’ hat uns immer gesagt, dass wir ordentlich den kompletten Namen schreiben sollen, das hätten die Leute schließlich verdient.“ Nach einem der unzähligen Termine in einer Justizvollzugsanstalt habe Eckel seinem Begleiter damals zugeflüstert, dass sie beide im Falle einer Verurteilung „sicher ein paar Jahre angerechnet bekommen“.

Im Gespräch werden Geheimnisse verraten

Im Gespräch mit dem Sportjournalisten Gerhard Mertin bedankte sich Tochter Dagmar, gleichzeitig Vorsitzende der Horst-Eckel-Stiftung, für die enorme Wertschätzung, die ihrem Vater entgegengebracht werde. Sie sei dankbar für die gemeinsame Zeit, die sie miteinander verbracht hätten. Und die auch geprägt war von kleinen Geheimnissen zwischen Tochter und Vater. So wusste zwar Papa Horst, dass Dagmar als Kind heimlich mit dem Fußballspielen begonnen hatte, nicht aber ihre Mutter. Erst als sich Dagmar den Arm gebrochen hatte, kam das Geheimnis ans Tageslicht. Fußball durfte sie danach übrigens nicht mehr spielen.

Die Werte, die Horst Eckel verkörpert hat, will die Tochter auch nach dessen Tod weitertragen. „Wir machen mit der Stiftung weiter“, kündigte sie an. Bibliotheksleiterin Claudia Germann überreichte ihr zum Abschluss der digitalen Ausstellungseröffnung die Kopie der Tageszeitung vom 8. Februar 1932, dem Geburtstag Eckels.

Info

Die Ausstellung „Horst Eckel – Windhund, Weltmeister und Mensch“ in der Pfalzbibliothek mit zahlreichen Leihgaben aus dem Familienbesitz ist noch bis 8. April zu sehen. Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Die Exposition ist ein Teil der ursprünglich im Pfälzischen Sportmuseum Hauenstein entstandenen Ausstellung.