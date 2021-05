Die Qualifizierung für die Olympischen Spiele in Tokio läuft wenige Wochen vor den Spielen noch immer auf Hochtouren. Auch Karateweltmeister Jonathan Horne, der vor der Verschiebung der Spiele nach einer monatelangen Tour durch weltweite Turnierserien längst qualifiziert war, ist erneut gefordert. Am Wochenende war er gemeinsam mit weiteren Kämpferinnen und Kämpfern vom Deutschen Karateverband in Lissabon auf der Matte.

In der Gewichtsklasse plus 84 Kilo zog er nach zwei engen Kämpfen gegen den Serben Djordje Teasanovic (1:0) und den portugiesischen Lokalmatador Filipe Reis (1:1) bis ins Halbfinale ein. Dort stand er seinem „Dauer-Konkurrenten“ Asiman Gurbanli aus Aserbaidschan auf der Matte gegenüber. Kurz vor Kampfende gelang Gurbanli eine Wertung. Horne blieb nach der 0:1-Niederlage nur der Einzug ins kleine Finale um Platz drei.

Jonathan Horne, der Karateka vom Teikyo Team Kaiserslautern, wusste sich mit 3:2 durchzusetzen und nahm wertvolle Punkte im Rahmen der neuerlichen Olympia-Qualifikation mit aus Lissabon. Mit „Jonathan ist wieder in der Spur“ kommentierte Bundestrainer Thomas Nitschmann das Geschehen auf der Matte. Im engen Qualifikationsrennen um das Olympia-Ticket konnte allerdings der Georgier Gogita Arkania mit seinem Sieg in Lissabon den Punkteabstand auf Jonathan Horne verkürzen.

Ende Mai stehen nun die Karate-Europameisterschaften in Kroatien an. Auch sie werden Teil des Qualifizierungsprozesses für die Olympischen Spiele in Tokio sein.