Bei der laufenden Karate-Europameisterschaft in Porec, Kroatien, ist Jonathan Horne (plus 84 Kilogramm) vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern fulminant bis ins Finale durchmarschiert und hat sich damit endgültig für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.

Vor dem Start war der Druck für den 32-jährigen Schwergewichtskämpfer riesig. Der amtierende Welt- und Europameister bewies einmal mehr seine Klasse und seinen Willen zum Sieg und meldete sich nach eher verhaltenen Wettkämpfen in der jüngsten Zeit eindrucksvoll zurück.

Mit Siegen gegen den Slowenen Stefan Joksimovic (2:0), den Polen Maciej Gebca (1:0) sowie gegen seinen größten Konkurrenten um das Olympiaticket, den Georgier Gogita Arkania, mit phänomenalen 8:0 Punkten, dominierte der Pfälzer die Vorrunde.

Weltmeister gegen Ex-Weltmeister

Im Halbfinale stand der Weltmeister Horne dem Ex-Weltmeister Georgios Tsanos aus Griechenland gegenüber. Mit einem Punktestand von 1:1 endete die Kampfzeit. Die Kampfrichter waren gefordert und entschieden mit einem mehr als eindeutigen 5:0 für Horne, der nun am Samstag im Finale die Chance hat, seinen Europameistertitel zu verteidigen. Sein Gegner ist der Serbe Goran Bitevic.

Es war aber nicht nur der Einzug ins Finale, der den Pfälzer am Ende eines harten Kampftages glücklich jubeln und auch in Kaiserslautern bei seinem Trainer Uwe Schwehm die Steine vom Herzen purzeln ließ. Sein ärgster Widersacher im Kampf um die Olympia-Teilnahme, der Georgier Gogita Arkania, kann im Olympia-Qualifikations-Ranking nun nicht mehr am Deutschen vorbeiziehen.

Das ersehnte Ticket

Mit dem Einzug ins Finale qualifizierte sich der Karatemann aus Kaiserslautern nun endgültig und zum zweiten Mal für die Olympischen Spiele in Tokio. „Alles richtig gemacht“, ist Uwe Schwehm, der Teikyo-Team-Trainer, mehr als glücklich, dass sich das lange, harte und weitgehend einsame Training zwischen ihm und Horne bislang so gut auswirkt.

Vor dem Finale am Samstag, geht Horne noch für das Deutsche Team im Mannschaftskampf auf die Matte.