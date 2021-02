Die Deutsche Karate-Nationalmannschaft war am Wochenende in Österreich in Wels bei der „Karate Austria Pro Sessions“ am Start. Mit dabei auch Jonathan Horne vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern. Horne belegte im Siebener-Feld der Schwergewichte (plus 75 kg), nach dem Kampfmodus jeder gegen jeden, am Ende den Bronzeplatz.

„Jonny hat halt einen Kampf verloren, und da Ady Gyurik aus der Slowakei und Tibor Hidasi aus Ungarn das nicht getan haben, wird man eben Dritter. Gleichwohl darf Horne auch mal einen Kampf verlieren. So lange er nach wie vor auf dem Podest steht, ist das auch kein Problem“, kommentierte der Kumite-Bundestrainer Thomas Nitschmann das Geschehen bei den Schwergewichten.

In Wels ging es für Horne und seine Mannschaftskolleginnen und -kollegen beim Kräftemessen mit europäischen Spitzenathleten vor allem um Kampfpraxis nach lange fehlender Wettkampfpraxis. Der Bundestrainer nutzte das Turnier, um die Gegnerschaft etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, um seine Athletinnen und Athleten für die kommenden Veranstaltungen noch besser einstellen zu können. Das Nationalteam um Jonathan Horne belegte in Wels Platz eins der Nationenwertung.