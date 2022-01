Jonathan Horne aus Kaiserslautern wird neuer Cheftrainer beim Deutschen Karateverband (wir berichteten). Wenn der Weltklasseathlet als Bundestrainer (Kumite) den Karateverband in die Nach-Olympische Ära führt, wird auch seine Heimatstadt Kaiserslautern eine besondere Rolle spielen.

Der 33-Jährige, der in der Barbarossastadt wohnt, Inhaber der Diplom-Trainer-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), tritt die Nachfolge von Thomas Nitschmann an. Horne zeigte sich geehrt, das Amt des Bundestrainers übernehmen zu dürfen, will dem Verband und vor allem den Athletinnen und Athleten etwas von seiner reichen Erfahrung zurückzugeben. Er war in seiner aktiven Zeit im Schwergewicht Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer. „Unser Ziel ist es, langfristig ein Team zu etablieren, das international um Medaillen kämpft“, äußerte sich Horne mit Blick auf den Umbruch, der aktuell im Männer-Karate vollzogen wird. Horne ist nun zuständig für die Kumite-Bereiche Männer, Frauen und U21, will, den Schulterschluss mit den Landesverbänden und den Heimtrainern suchen und schwerpunktmäßig von Kaiserslautern aus arbeiten, was bedeutet, dass künftig so manche Karategröße in der Pfalz trainiert.