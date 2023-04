Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal wurden sie von Corona ausgebremst, nun wollen die Honeybadgers endlich den Sprung in die Zweite Bundesliga schaffen. Der Rugby-Club Kaiserslautern, der seine Heimspiele auf dem Gelände der SG Eintracht austrägt, startet am Samstag, 15 Uhr, gegen den Karlsruher SV in die Playoffs.

Das Rundenspiel gegen den Karlsruher SV auf heimischem Platz fiel aus und wurde mit 50:0 Punkten für die Lauterer gewertet. Ohnehin stehen die Honeybadgers nach Abschluss der offiziellen Runde unangefochten