Der erste Schritt ist gemacht: Mit 38:29 besiegten die Honeybadgers des Rugby-Clubs Kaiserslautern im ersten Playoff-Spiel der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga den Karlsruher SV. Auch das zweite Aufstiegsspiel findet zuhause statt.

Die Honigdachse starteten furios und dominant, hielten den Gegner über weite Strecken vom eigenen Malfeld fern. Schnell zeigte sich diese Dominanz auch auf der Anzeigetafel. Die Gäste aus Karlsruhe waren überrascht vom Offensivdrang der Lauterer und konnten nur selten durch eigene Offensivaktionen für Entlastung sorgen. Die 19:5-Halbzeitführung für den RCK war somit folgerichtig.

Das Spiel schien sich nach der Pause in eine andere Richtung zu drehen. Die Honeybadgers wurden unaufmerksam und in der Folge auch unkonzentrierter. Defense-Spezialist Art Reyes hatte alle Hände voll zu tun, um die jetzt mutiger auftretenden Gäste in Schach zu halten. In der Folge schmolz der Vorsprung peu à peu dahin.

Am 6. Mai zuhause gegen Stuttgart

Doch die Lauterer berappelten sich rechtzeitig, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Sie starteten ihrerseits immer wieder über den bärenstarken Chris Manning Offensivaktionen und fuhren so die entscheidenden Punkte zum verdienten 38:29-Sieg ein.

„Fehler minimieren“, heißt dann auch die Losung für die Lauterer für das zweite Playoff-Spiel am 6. Mai gegen den Stuttgart RC, das ebenfalls auf der Anlage der SG Eintracht ausgetragen wird. Die Schwaben setzten sich zeitgleich denkbar knapp mit 26:25 gegen den Freiburg RC durch. Honeybadgers-Coach Clive French kündigte für das Trainingsprogramm bereits an, möglichst viel an den Basics zu arbeiten, um für mehr Sicherheit in den Abläufen zu sorgen.