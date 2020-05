Der Start in einen Job ist immer aufregend: neue Kollegen, ungewohnte Umgebung und erst der Chef ... Diese vier jungen Frauen haben sich – ungewollt – eine besonders spannende Zeit für den beruflichen Neuanfang ausgesucht. Sie arbeiten von Beginn an im Homeoffice und stehen vor einigen zusätzlichen Herausforderungen.

Kerstin Nicolay aus Kaiserslautern hat ihre neue Arbeitsstätte zumindest für ein paar Tage noch kennengelernt: „Ich habe im März bei proalpha in Weilerbach angefangen und war dort in der ersten Woche zur Schulung im Haus. Am Donnerstag der zweiten Woche ist uns dann gesagt worden, dass wir auf Homeoffice umstellen.“ Das hat die 25-Jährige kalt erwischt: „Darauf war ich nicht vorbereitet, hatte weder Laptop noch einen Schreibtisch.“ Mit der Technik wurde sie vom Arbeitgeber ausgestattet, und sie hat ihren Esszimmertisch umfunktioniert. „Ich war schon beeindruckt, wie unkompliziert das lief“, sagt die studierte Mathematikerin, die nun als IT-Consultant arbeitet. Das Knüpfen von Kontakten erweist sich allerdings als Herausforderung – „zumindest aus meinem Team kenne ich mittlerweile alle“. Gelegenheit zum Plausch gibt es beim „virtuellen Kaffeetrinken“, zu dem sich die Abteilung morgens trifft. Doch private Gespräche seien da eher selten, schildert Nicolay. Eines hat sie in der Heimarbeitszeit schnell gelernt, wie sie lachend erzählt: „Männer sind wie Kinder.“ Ein Vorurteil, das ihr Freund bei wichtigen Kundentelefonaten belegt habe: „Wenn die Tür nun zu ist, ist das unser Zeichen, dass ich arbeite und nicht gestört werden darf.“

Neue Stadt, neue Leute – dann kamen die Corona-Verordnungen

Eine interessante Zeit hat auch Martina Schuler hinter sich, die im März beim Deutschen Gewerkschaftsbund in der Kaiserslauterer Geschäftsstelle angefangen hat – und dazu von Mainz nach Hohenecken gezogen ist: „Ich hab’ mich so auf die neue Stadt und die neuen Leute gefreut.“ Dann kamen die Corona-Beschränkungen und das Homeoffice. Also nichts mit Ausgehen und Kaiserslautern kennenlernen. Schuler: „Mittlerweile ist wenigstens ein bisschen was möglich.“ Die Kollegen seien alle sehr hilfsbereit – und der Internetanschluss in der neuen Wohnung zum Glück rechtzeitig beantragt gewesen. In ihrer ersten Arbeitswoche im Büro habe sie zwar einige Kollegen aus der Bürogemeinschaft kennengelernt, aber „leider waren da auch viele im Urlaub“. Mit Telefon und Videotelefonie lasse sich gut die Verbindung halten. Ihren Einstand hat sie erstmal verschieben müssen – „auf unbestimmte Zeit, Gesundheit geht vor“. Geschont wurde die 28-Jährige allerdings wegen der ungewohnten Arbeitsumstände nicht: Die Vorbereitungen rund um den „Tag der Arbeit“ und die Kurzarbeit bei vielen Unternehmen haben sie auch in ihrer noch nicht komplett eingerichteten Wohnung beschäftigt.

Online-Schulung statt Blick über Schulter des Kollegen

Zum Arbeitsbeginn ist Fabienne Hüther erst gar nicht ins Büro gekommen. Am 1. April waren ihre Kollegen des Qualitätsmanagements der Technischen Universität schon längst im Homeoffice. Wie sie berichtet, wurde sie schon früh von ihrem Chef informiert, konnte sich einstellen. Hüther: „Natürlich hatte ich Bedenken, wie das abläuft, was auf mich zukommt.“ Doch die Saarländerin sei zügig technisch ausgestattet worden. Zwei Patinnen dienen ihr seither als Ansprechpartnerinnen bei Fragen: „Die beiden haben mir, weil die Einführung mit Rundgang durch die Büros und Vorstellungsrunde entfallen ist, die Räumlichkeiten mit Bildern und einem Video gezeigt.“ Lachend ergänzt sie: „Ich weiß zumindest, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Das war echt kreativ.“ Man merke, dass Homeoffice nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema ist, und bereits vorher genutzt wurde. Beispielsweise helfe der 27-Jährigen eine Online-Schulung beim Einarbeiten in ein neues Programm: „Ich kann schließlich nicht neben einem Kollegen sitzen und ihm über die Schulter gucken.“ Trotz allem: „Die soziale Integration ins Team fehlt einem schon, auch wenn ich offenbar ein gutes Team erwischt habe.“

Das gemeinsame Mittagessen fehlt

Von Angesicht zu Angesicht kennt Larissa Theis bisher nur ihren Chef und ihre Vorgängerin. Die neue Pressereferentin des Mittelstands-4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern hat ebenfalls am 1. April ihren Job angetreten, aber das Büro noch nicht betreten. „Das war schon ungewohnt“, sagt Theis, „allerdings sind wir digital gut aufgestellt.“ Mit dem Heimarbeitsplatz habe es also problemlos funktioniert: „Am Anfang haben wir uns jeden Morgen virtuell getroffen und besprochen, was über den Tag so ansteht.“ Ihre Vorgängerin hat sich um die Neueinsteigerin gekümmert. Durch verschiedene Programme bleibe man zwar untereinander in Kontakt, „aber virtuelle Treffen sind da ja schon anders, als mit den Kollegen mal Mittagessen zu gehen oder nach der Arbeit zusammen zum Sport“. Direkt mit zehn fremden Menschen zu skypen sei schon eine Herausforderung gewesen. Als Pressereferentin muss Theis auf dem Laufenden sein, wissen, was die Kollegen in anderen Abteilungen so tun: „Mit vielen habe ich mittlerweile schon Einzel-Kennenlern-Gespräche1 geführt. Online natürlich.“ Obwohl es technisch und menschlich mit dem Homeoffice-Arbeitsstart gut funktioniert habe, freut sich die Kaiserslauterin, „wenn ich wieder unter Leute komme und die Kollegen endlich in echt kennenlerne“.