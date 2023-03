Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Holzschnitzerei Koch in Eulenbis beschreitet erfolgreiche Wege zum Holz. Sie trotzt dem allgemeinen Abwärtstrend und schlägt dem „Lockdown“ in der Kunst ein Schnippchen. „Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren 60 Stunden in der Woche“, beschreibt Florian Koch die Auftragslage. Sie geht vor allem auf Privatkunden zurück.

Damit trotzt der Betrieb der Pandemie - und zeigt, wie der Krise auch im künstlerischen Bereich begegnet werden kann. Fürs vierköpfige Team ist der überraschende Boom