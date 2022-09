Irgendwann zwischen Muttertag und Anfang Juni hat ein Dieb das Kreuz mitgenommen, das Hans Christoph Geslau zusätzlich zum Grabstein für den Vater nach dem Tod seiner Mutter auf dem gemeinsamen Grab aufgestellt hatte.

„Was sind das für Unmenschen, die so etwas machen“, ärgert sich der Ex-Lauterer, dass mit dem Kreuz auch das prächtige Rosengebinde zum Muttertag verschwunden war. Sein Schmerz und Groll ob dieser Grabschändung sei fast nicht zu bändigen. Ein ehemaliger Mitarbeiter halte ihn zum Zustand der elterlichen Grabstätte regelmäßig auf dem Laufenden, schilderte Geslau gegenüber der RHEINPFALZ. Er frage sich, warum anderen Friedhofsbesucher nicht auffalle, wenn jemand mit einem großen Holzkreuz das Gelände verlässt und hoffe, dass seine Schilderung zu erhöhter Aufmerksamkeit auch seitens der Stadt führt.

Es komme tatsächlich immer noch ab und an vor, dass Blumengebinde oder Pflanzschalen von Grabstätten entwendet würden, bestätigt Nadin Robarge von der Pressestelle der Stadt. Wenn dies geschehe, dann eher um die Osterfeiertage oder im November. Dennoch bekräftigte die Friedhofsverwaltung, dass es sich um absolute Ausnahmefälle handelt. Für die Betroffenen sei dies sehr ärgerlich. „Zum Glück“ könne die Stadtverwaltung jedoch keine zunehmende Entwicklung feststellen.

Dunkelziffer dürfte höher liegen

In diesem Jahr seien der Friedhofsverwaltung bislang lediglich zwei Diebstähle von Grabschmuck gemeldet worden. Eine gewisse Dunkelziffer, über die die Stadt nicht im Bilde sei, sei allerdings nicht auszuschließen.

Die Stadt halte weiterhin daran fest, dass das 55 Hektar große Gelände des Hauptfriedhofs Tag und Nacht zugänglich bleibe, um Trauernden beim Abschiednehmen nicht zusätzliche Hürden aufzuerlegen, so die Pressestelle. Auch gebe es keine Kameras an den Ein- oder Ausgängen, was auch in der Auswertung nicht ganz einfach wäre. Datenspeicherung sei aus Gründen des Datenschutzes nicht über einen längeren Zeitraum erlaubt.

Während der Dienstzeiten schauten die Friedhofsmitarbeitenden nach dem Rechten – aber auch hier mit der nötigen Ruhe und in einem pietätvollen Rahmen, so Robarge. Darüber hinaus fänden auf dem weitläufigen Gelände keine weitergehenden Kontrollen statt.