Polizei und Feuerwehr mussten am Samstag wegen einer brennenden Holzhütte ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, fing die Hütte am Rande eines eingezäunten Grundstücks an der Landesstraße 389 gegen 20.20 Uhr Feuer. Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt, die Hütte laut Polizei aber stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.