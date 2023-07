Adam Sommerrock, der am Samstag im Alter von 87 Jahren gestorben ist, galt als Repräsentant einer ungewöhnlich langen Lauterer Handwerkstradition. Die Anfänge des gleichnamigen Holzunternehmens in Familienbesitz lassen sich bis ins Jahr 1778 zurückverfolgen.

Damals kam der fränkische Zimmermann Franz-Xaver Sommerrock nach Kaiserslautern, wo er einen eigenen Betrieb für Holzarbeiten gründete. Sein Sohn heiratete in ein Steinbruchunternehmen, das am Betzenberg abbaute und Teile des Geländes später dem FCK überschrieb. Spätere Nachkommen teilten die Betriebszweige auf, so dass viele Gewerke von Lauterer Gebäuden in irgendeiner Weise mit dem Namen Sommerrock verbunden waren, darunter das alte Pfalztheater und die Synagoge. Zwei Jahrhunderte bestimmten die Sommerrocks das Lauterer Wirtschafts-, Politik- und Vereinsleben mit.

Adam Sommerrock war der Ur-Ur-Urenkel ihres eingewanderten Stammvaters. Er hatte dessen Handwerk erlernt und Bauingenieurswesen studiert, ehe er 1968 die Zimmerei samt Sägewerk übernahm und komplett ins Gewerbegebiet umsiedelte. Mit seinen Produkten - etwa selbst produzierten Fertighäusern - war das Unternehmen bundesweit tätig und gründete mehrere Niederlassungen. In einer Phase der wirtschaftlichen Schieflage verkaufte er schließlich die Lauterer Firma.

Der leutselig-kontaktfreudige „Adi“, der sich für den FCK begeisterte und über die Geschichte seiner Heimatstadt bestens Bescheid wusste, bekleidete diverse Ehrenämter in den Organisationen seines Berufsstands. Er stiftete einen Holzbaupreis und war Mitverfasser eines Kommentars zum Vergabe- und Normenrecht.

Vor einigen Jahren musste er den Tod seiner Frau und zweier Kinder miterleben. Anmerken ließ es sich die Frohnatur mit dem ansteckenden Lachen nie. Mit einer neuen Gefährtin lebte er zuletzt im saarländischen Homburg, zur Lauterer Freimaurerloge hielt er weiterhin engen Kontakt.