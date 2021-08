Anfangs bespöttelt, sind sie längst eine Institution im Sommer in Kaiserslautern: Am Montag, Mittwoch und Freitag, 23., 25. und 27. August, nimmt der Oboist Holger Haase seine Treppenhauskonzerte in der Apostelkirche in Kaiserslautern wieder auf.

Zweimal am Tag, jeweils um 12 Uhr mittags und um 19.30 Uhr, können Besucher den Solostücken lauschen. Das Programm schlägt den Bogen vom Barock zur Moderne. „Neu entdeckt“ für die aktuellen Konzerte hat Haase Repräsentanten des 20. und 21. Jahrhunderts: Niccolo Castiglioni, Dirk-Michael Kirsch und Paul Marshall Douglas.

Die Reihe findet im elften Jahr statt, das Abendkonzert am Mittwoch markiert die 50. Folge des ungewöhnlichen Angebots für Musikliebhaber. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Kirchenorgel wird gebeten.