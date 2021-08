Einen Leichtverletzter und mehrere Tausend Euro Sachschaden gab es bei einem Unfall am Montagmorgen zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem Auto von Trippstadt kommend in Richtung Johanniskreuz unterwegs. An der Einmündung der L503 auf die B48 wollte er nach links in Richtung Kaiserslautern abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Ford auf der B48 in Richtung Johanniskreuz. Der 19-Jährige fuhr auf die B48 und nahm dem aus Richtung Hochspeyer kommenden Mann die Vorfahrt. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Ford leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro. An dem Seat des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.