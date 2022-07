Sehr gezielt wurde am Wochenende in die Parfümerie Seifenmeyer in der Marktstraße eingebrochen. Ausgewählte Waren im Wert von rund 100.000 Euro haben die Einbrecher laut Geschäftsführung erbeutet.

Dass es sich nicht um einen spontanen Einbruch handelt, war Lisa Brommenschenkel von der Geschäftsleitung sofort klar. „Es wurde nicht alles gestohlen“, beschreibt sie das offensichtliche Vorgehen Täter, „sondern sie wählten sehr gezielt einzelne Marken sowie auch nur bestimmte Produkte einer Marke, die derzeit am Markt sehr gut laufen.“

Sie führt mit ihren Eltern das Familienunternehmen mit Sitz in Trier, von wo sie Montagfrüh nach Kaiserslautern eilte, nachdem zwei Mitarbeiterinnen den Einbruch bemerkt und der Polizei gemeldet hatten. „Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen“, bestätigt der Polizeiführer vom Dienst.

Ob der Einbruch in der Nacht auf Sonntag oder Montag stattgefunden hat, sei noch unklar. Die Täter kamen laut Brommenschenkel durch die Hintertür und eine Zwischentür, das gesamte Objekt sei normalerweise alarmgesichert. „Offenbar war alles geplant: Die Alarmanlage war manipuliert, laut Techniker wohl schon am Samstagnachmittag.“ In Nebenräumen seien keine Aufbruchversuche bemerkt worden.

Zehn Parfümerien betreibe das Unternehmen, das schon „mehrfach Ziel solcher Diebstähle wurde: Es handelt sich wohl um Bandenkriminalität“, vermutet die Geschäftsführerin. Die Handschrift ähnele der von vor etlichen Jahren in Saarbrücken.

Am Montagvormittag sicherte die Polizei die Spuren, anschließend wurde Inventur gemacht. „Wir mussten heute viele Kunden wegschicken – aber am Dienstag haben wir wieder geöffnet.“ Aus dem Lager in Trier wurden Waren geordert, die am Morgen eintreffen sollen.