Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag einen Brand in der Kaiserslauterer Kerststraße. Ein Anwohner wählte gegen 13.30 Uhr den Notruf und teilte der Feuerwehr mit, dass es in einem Haus brennen würde, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Anwohner das Mehrfamilienhaus mithilfe der Wehrleute verlassen hatten, brachte die Feuerwehr den Brand in der Dachgeschosswohnung schnell unter Kontrolle. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist Gegenstand der Ermittlung.