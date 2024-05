Unbekannte sind vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in die Hütte des Imkervereins Enkenbach-Alsenborn eingebrochen. Entdeckt und angezeigt wurde die Tat am Freitag, wie der Verein jetzt mitteilt.

Die Beute jedoch fiel gering aus: Laut dem Vorsitzenden Udo Zimmermann ließen die Diebe nur etwas Kleingeld sowie ein paar Flaschen Bier mitgehen, das allerdings abgelaufen war. Hoch sind dagegen die Schäden, die die Täter beim Einbruch am Gebäude verursacht haben, ärgert sich Zimmermann: „Vermutlich müssen die Tür samt Schloss, der Rollladen sowie Teile der Holzverkleidung ersetzt werden.“ Er schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro.

Der Imkerverein, der das Vereinsgelände am Sportplatz von der Gemeinde gepachtet hat und inzwischen über 50 Mitglieder zählt, habe keine Versicherung für das Vereinsheim abgeschlossen, berichtet der Vorsitzende und geht deshalb davon aus, dass der Verein für die Kosten selbst wird aufkommen müssen. Um diese niedrig zu halten, werde man selbst Hand anlegen.