In der Trippstadter Straße hat es an Weihnachten gekracht. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Feiertag stießen in Höhe einer Tankstelle zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz nach Mitternacht, als ein 21-jähriger Autofahrer das Tankstellengelände verlassen und sich mit seinem Opel Astra in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Offenbar erkannte er dabei einen herannahenden Audi RS6 zu spät und kollidierte mit ihm. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge laut Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Weil der Audi sehr viel Öl verlor, wurde die Feuerwehr verständigt, um die ausgelaufenen Stoffe zu binden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 45.000 Euro. Der 33-jährige Audi-Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.