Es ist schon etwas Besonderes, wenn sich Autor oder Autorin zu den Proben eines ihrer Stücke am Theater einfinden – gerade auch in diesen Zeiten. Caren Jeß ließ es sich nicht nehmen, am Pfalztheater vorbeizuschauen und die Proben ihres preisgekrönten Stückes „Der Popper“ zu beobachten.

Für ihren Text „Der Popper“ bekam die junge Autorin Caren Jeß den „1. Else Lasker-Schüler-Stückepreis 2020“. Traditionell mit der Auszeichnung verbunden ist die Aufführung des Stückes am Pfalztheater. Seit etwa zwei Wochen probt nun die Schauspielriege um Regisseur Ingo Putz für diese Uraufführung.

In „Der Popper“ gehe es um Sex und Drogen, um Bindungsängste und Zugehörigkeitsbedürfnisse, es gehe um Wurst und lila Wohnzimmerwände, so die launige Beschreibung. Die Figur des Poppers schwelge in Erinnerungen an die 80er Jahre, „wir sind immer schick inne Disco – ick bin n Popper jewesn!“, erklärt er. Es sei ein Stück über einen erlebten und einen drohenden Absturz. Mit Humor und Neugierde nähere sich der Text den Abgründen, die er verhandle.

Premiere im April?

Die Uraufführungsproduktion inszeniert Ingo Putz in der Ausstattung von Marie Labsch. Es spielen Henning Kohne, Hannelore Bähr, Philipp Adam, Lukas Jakob Huber und Helena Gossmann. Durchaus angetan zeigte sich die Autorin nach dem Probenbesuch. Sie freue sich schon jetzt auf die Premiere, die hoffentlich im Laufe des Aprils 2021 auf der Werkstattbühne stattfinden kann. Für ihr Stück erhält Jeß außerdem eine Förderung durch den Deutschen Literaturfonds im Rahmen von „Neustart Kultur“.