Bei den deutschen Schulschachmeisterschaften in Willingen hat das Kaiserslauterer Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) eine Top-Ten-Platzierung erreicht. Der Traum von einer Medaille im Sauerland indes platze früh. In der Wertungsklasse II, vergleichbar mit der U18 in anderen Sportarten, landete das HSG bei 24 teilnehmenden Schulen letztlich auf dem neunten Rang. Deutscher Schulschachmeister in einem stark besetzten Teilnehmerfeld wurde das Landesgymnasium für Hochbegabte aus Schwäbisch Gmünd.

Bis auf Milan Schneble von den Schachfreunden Birkenfeld war das HSG-Team ausschließlich mit Spielern des Schachklubs Kaiserslautern 1905 besetzt. Im Vorjahr hatte sich die Schule in der WK III noch den Titel gesichert. Diesmal reiste die Mannschaft als Nummer sechs der Startrangliste an, kassierte ihre einzigen Niederlagen gegen die besser platzierten Teams des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Magdeburg und des Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums Dresden. Die Remis gegen das Gymnasium Schillerschule Hannover und das Cecilien-Gymnasium Düsseldorf kosteten am Ende eine bessere Platzierung.