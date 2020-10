Schulleiter Roland Frölich wertete die Auszeichnung als eine Anerkennung für die Aktivitäten des Hohenstaufen-Gymnasiums für sein Fremdsprachenprofil, für seine Kontakte mit Schulen in Frankreich, Portugal, Griechenland und in den USA. Nicht zuletzt habe sich die Schule bei einem trinationalem Erasmus+ Projekt „Wald 3.0 – unser Naturerbe“ zusammen mit Polen und der Slowakei erfolgreich eingebracht. Das HSG gehört dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.

In Rheinland-Pfalz wird das Zertifikat „Europaschule des Landes Rheinland-Pfalz“ seit fünf Jahren vergeben. Angesichts der großen Chancen für junge Menschen in einem geeinten Europa ist die Einrichtung von Europaschulen in Rheinland-Pfalz ein hilfreiches Instrument, um den europäischen Gedanken zu unterstützen und damit das Thema „Europa“ in Schulen mehr Gewicht zu verleihen.