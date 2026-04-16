Trainer Henrik Weisenborn fehlte beim Remis im Derby die Leidenschaft. In Hüffelsheim will der TuS ein anderes Gesicht zeigen.

Die seit drei Spielen sieglosen Hohenecker bekommen es am Sonntag um 15 Uhr mit einem Gegner zu tun, bei dem sich in dieser Woche personell einiges getan hat. Die SG Hüffelsheim hat sich von ihrem Trainer André Weingärtner getrennt. Zweieinhalb Jahre coachte Weingärtner das SG-Team. In der Saison 2024/25 errang er mit ihm die Meisterschaft in der Landesliga West und stieg in die Verbandsliga auf.

Als Aufsteiger spielt die SG bislang eine passable Runde und steht nach 24 Spielen mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Trotz dieser guten Platzierung trennte sich der ambitionierte Verein von Weingärtner.

Am vergangenen Wochenende setzte sich die SG bei der TSG Bretzenheim mit 3:2 durch. In der Partie davor musste sie sich aber zu Hause dem Tabellendritten Basara Mainz mit 0:4 geschlagen geben. Man darf gespannt sein, wie sich die Spielgemeinschaft nach dem Trainerwechsel präsentiert.

Unschöne Erinnerungen

Henrik Weisenborn sieht sein Team vor einer „schwierigen Auswärtspartie“. Der SG bescheinigt er „individuelle Qualität“. In der Vorrundenbegegnung erlitten die Hohenecker – Weisenborn war da noch nicht Trainer – eine bittere Niederlage. Zur Halbzeit lagen sie schon 0:3 zurück, und am Ende stand ein 1:5. Den Ehrentreffer hatte Dennie Reh erzielt. Im Rückspiel sind die Hohenecker, die momentan den zehnten Platz (28 Punkte) belegen, auf Revanche aus. Dabei setzen sie vor allem auf Sergen Tok. Coach Weisenborn bezeichnet den 29-Jährigen als „Ausnahmestürmer, der sich für die Mannschaft aufopfert“. Im Derby gegen den SV Morlautern fehlte es Tok nicht an Emotionalität: Er brannte, wollte sein Team zum Sieg schießen. Doch er traf nur einmal – in der ersten Halbzeit gelang ihm der Ausgleichstreffer zum 2:2. Dabei blieb es dann auch.

Personell kann Henrik Weisenborn am Wochenende nicht aus dem Vollen schöpfen. Zwei Abwehrspieler fehlen ihm: Ian Müller laboriert noch an einer Knöchelverletzung aus dem Spiel gegen den TuS Mechtersheim, und Christian Dombaxi hat gesundheitliche Probleme. Bei Mittelfeldspieler Leon Krüger verhindert ein lädiertes Knie den Einsatz gegen Hüffelsheim.