Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der zweite Saisonsieg nimmt für den Fußball-Verbandsligisten TuS Hohenecken mittlerweile fatamorganahafte Züge an. So läuft das Team von Trainer Benny Hassenfratz schon seit dem zweiten Spieltag diesem Erfolgserlebnis hinterher und wurde immer wieder enttäuscht. Den nächsten Anlauf nimmt der TuS am Sonntag (14.30 Uhr) beim SC Idar-Oberstein.

Ob es nun gerade in dieser Auswärtspartie – nach neun vergeblichen Versuchen – mit dem lang ersehnten zweiten Ligasieg klappt, ist aber sehr fraglich. Tritt der TuS doch