Der Verbandsligist TuS Hohenecken scheint in der Abstiegsrunde fehl am Platz zu sein. Diesen Eindruck konnte man am Samstag in der Heimpartie des TuS gegen den FC Bienwald Kandel gewinnen. Derart überzeugend setzte sich das Team von Benny Hassenfratz da mit 4:1 durch und eroberte drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

Wie schon in den anderen Partien nach der Winterpause präsentierten sich die Hohenecker auch im Auftaktspiel zur Abstiegsrunde als eine spielstarke Einheit mit einem ausgeprägten Tordrang. Letzterem